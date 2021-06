FC Barcelona : "Arrogantes Verhalten": Ex-Barça-Profi greift Joan Laporta an

Natürlich habe man im Saisonendspurt den Titel in der Liga verspielt, das sei sehr schade, denn Barça sei nah dran gewesen, so de Boer. Dafür könne man aber nicht Koeman verantwortlich machen. Daher könne er nicht verstehen, was mit Koeman getrieben werde.

Präsident Joan Laporta hatte Koeman in der vergangenen Woche bei einem Treffen mitgeteilt, dass noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen worden sei. Laporta erbat eine zweiwöchige Bedenkzeit, während der man diese Saison in Ruhe analysieren will. Derzeit geht die Tendenz spanischen Medien zufolge in Richtung Verbleib.