FC Barcelona : Atleti zündet Transfer-Bombe! Griezmann zurück in Madrid

Die Colchoneros hatten Griezmann 2019 in Richtung Barcelona ziehen lassen müssen, da die Blaugrana die Ausstiegsklausel des Franzosen aktiviert hatten. Atleti war in der Folge schlecht auf Josep Maria Bartomeu zu sprechen – die Madrilenen warfen dem damaligen Präsidenten vor, hinter dem Rücken des Vereins mit Griezmann verhandelt zu haben.

Bei den Fans im Camp Nou hatte Griezmann von Beginn an einen schweren Stand. Die Posse um die Absage an Barça 2018 – von Gerard Pique als Produzent per Dokumentation im Fernsehen ausgestrahlt – hallte nach. Nach zwei Jahren ist das Kapitel Griezmann/Barça nun beendet.

Atletico Madrid und Barcelona einigten sich auf ein Leihgeschäft mit einer Kaufvereinbarung über angeblich 40 Millionen Euro. Barça, das für die Verpflichtung 120 Millionen Euro gezahlt hatte, macht zwar ein dickes Minusgeschäft, wird aber seinen Großverdiener los.

Atleti kann sich Griezmann leisten, weil Saul Niguez geht

Die Colchoneros können sich die Dienste Griezmanns nur sichern, da in Eigengewächs Saul Niguez einer ihrer Topverdiener zum FC Chelsea wechselt und Platz im Gehaltsbudget frei wird. Der spanische Nationalspieler heuert zunächst per Leihe an der Stamford Bridge an.

Als Leihgebühr für Saul (26) werden nach Informationen von Sky Sports vier Millionen Euro fällig. Für den Sommer 2022 sicherte sich der Champions-League-Sieger eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro.