Primera Division Atletico-Boss bestätigt: Antoine Griezmann verlässt Barça

Atletico Madrid setzt auch in der kommenden Saison auf Antoine Griezmann. Damit steht fest, dass er wohl kein Spiel mehr für den FC Barcelona bestreiten wird.

Enrique Cerezo hat sich immer als absoluter Befürworter einer gemeinsamen Zukunft mit Antoine Griezmann dargestellt. Im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Sevilla (1:1) bestätigte der Vereinspräsident von Atletico Madrid den Verbleib des Superstars.

"Griezmann wird hier bleiben, er wird nächste Saison mit Atleti weitermachen", sagte der Vereinsvorsteher bei Movistar. "Die Klausel, die mit Barça besprochen werden soll? Geld ist kein Problem, wenn der Plan ist, gemeinsam weiterzumachen."

Es scheint also so, als würde Griezmann erneut für eine Saison auf Leihbasis in die spanische Landeshauptstadt kommen. Eine Kaufpflicht, wie zuletzt mehrfach kolportiert, besteht offensichtlich nicht. Vielmehr machen die Rojiblancos von der mit dem FC Barcelona vereinbarten Option Gebrauch, die Leihe um eine weitere Saison auszudehnen.