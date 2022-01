FC Barcelona : Aubameyang landet in Barcelona – spielt er für ein "Mini-Gehalt"?

Pierre-Emerick Aubameyang (32) könnte in der Rückrunde 2021/2022 für den FC Barcelona auf Torejagd gehen. Der Gabuner ist bereits vor Ort.

Am Montagmittag wurde der ehemalige Dortmunder am Flughaften El Prat gesichtet. Laut Mundo Deportivo sind sich Barça und Aubameyang noch nicht komplett einig, Aubas Ankunft in der katalanischen Metropole könnte aber auf eine baldige Einigung hindeuten.

In den vergangenen Tagen hatte sich Aubameyang als bevorzugte Lösung der Barça-Bosse entpuppt, um auf das vorzeitige Karriereende von Sergio Agüero und die erneute Verletzung von Ansu Fati zu reagieren.