Transfer-Hammer: Aubameyang sagt ein zweites Mal Ja zu Barça

Aubameyang war am Deadline Day der Winter-Transferperiode 2021/22 zum FC Barcelona gewechselt, nachdem er seinen Vertrag beim FC Arsenal gegen die Zahlung einer saftigen Abfindung aufgelöst hatte. Für die Katalanen erzielte er in der Rückrunde stolze 13 Tore in 24 Spielen und wurde zum Publikumsliebling.

Lange hielt die Ehe nicht. Barça verkaufte den ehemaligen Dortmunder im Juli 2022 an den FC Chelsea. 12 Millionen Euro Ablöse wanderten auf die Konten der klammen Katalanen, zudem sparte Barça das hohe Gehalt Aubameyangs ein, der durch die Verpflichtung von Robert Lewandowski entbehrlich geworden war. An der Stamford Bridge spielt Aubameyang nach dem Kaufrausch des neuen Eigentümers Todd Boehly mittlerweile keine Rolle mehr.

Sein eigentlich bis 2024 gültiger Vertrag soll aufgelöst werden. Zuletzt gab es bereits Gerüchte über eine Rückkehr Aubameyangs nach Barcelona. Der Stürmer selbst feuerte die Spekulationen an, indem er nach dem Sieg im Clasico gegen Real Madrid mit seinen ehemaligen Kameraden vor Ort feierte.