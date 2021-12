FC Barcelona : Youngster positiv! Barça jetzt mit sieben Corona-Ausfällen

Xavi Hernandez (41) wird am kommenden Sonntag gegen RCD Mallorca wohl mit einer Rumpftruppe auflaufen müssen. Die Katalanen vermelden weitere Corona Fälle.

Den Anfang machten Dani Alves und Clement Lenglet. Beide Verteidiger wurden am Montag positiv auf Covid-19 getestet und in Isolation geschickt. Am Dienstag folgte der positive Test von Jordi Alba.

Der etatmäßige Vertreter des Linksverteidigers, Youngster Alejandro Balde (17), muss ebenfalls nach einem positiven Testergebnis in Isolation. Dem Eigengewächs gehe es aber gut, teilte der Klub mit.