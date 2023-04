Auf Betreiben von Joan Laporta: Spielt Barça bald in Saudi-Arabien?

National könnte es für den FC Barcelona in dieser Saison nicht besser laufen, international droht in Form des möglichen Ausschlusses aus der Champions League allerdings großes Ungemach. Siedelt Barça deshalb bald nach Saudi-Arabien über?

Barça: Statt Champions League in Saudi Arabien?

Für den Barça-Manager ist es im Fall der Fälle offenbar eine Option, sich nach Saudi-Arabien umzuorientieren. "Er hat seinen Leuten von der Möglichkeit erzählt, diesen europäischen Spieltag in Saudi-Arabien auszutragen", Inda. Wenn Real Madrid und Co. in der Champions League ihre Spiele austragen, könnte Barça also regelmäßig in die Wüste reisen.

"Man könnte während der Champions League Freundschaftsspiele austragen oder veranstalten", meint Inda. "Sie würden in Freundschaftsspielformaten oder Pseudowettbewerben spielen, um das Budget zu füllen, das für die Nichtteilnahme an der Champions League übrigbleiben würde."

Dem FC Barcelona wird vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 mehr als 7,3 Millionen Euro an Firmen überwiesen zu haben, die Jose Maria Enriquez Negreira zuzuordnen sind. Negreira war bis 2018 Vizepräsident des Schiedsrichterausschusses im spanischen Verband RFEF.

