FC Barcelona : Ausstiegsklausel, aber: Nächster Trainerkandidat sagt Barça ab

Nach dem verkorksten Start in die neue Saison befindet sich Ronald Koeman mal wieder im Fegefeuer seiner Kritiker. Unlängst ging es sogar schon so weit, dass behauptet wurde, der Niederländer wäre seinen Trainerjob in der kommenden Länderspielpause los.

Roberto Martinez ist in der jüngeren Vergangenheit als potenzieller neuer Cheftrainer des FC Barcelona gehandelt worden. Der momentane Übungsleiter der belgischen Nationalmannschaft will von einem Engagement im Camp Nou allerdings nichts wissen.