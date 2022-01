Aymeric Laporte gegen Frenkie de Jong? : Manchester City: Pep Guardiola bereit für Tausch-Deal mit Barça?

Im Gegensatz zum Transfer von Ferran Torres könnte das Timing bei Laporte kaum schlechter sein. Der Innenverteidiger hat sich in dieser Spielzeit zurück in die Startelf der Citizens gekämpft, nach dem er seinen Stammplatz in der letzten Saison noch an John Stones verloren hatte. So große Unzufriedenheit wie bei Torres herrscht beim 27-Jährigen daher nicht.

Im Sommer möchte Barça angeblich dennoch einen Versuch starten. Da Laportes Vertrag noch bis 2025 Gültigkeit besitzt, müssten die Katalanen wohl mindestens 70 Millionen Euro nach Manchester überweisen. Diesen Betrag bezahlte City 2018 an Athletico Bilbao für die Dienste des Defensivspielers. Eine immense Summe für den hoch verschuldeten FC Barcelona.