FC Barcelona: Vitor Roque lässt Fan-Herzen schneller schlagen

Vitor Roque dreht während seinen letzten Monaten in Brasilien weiter auf. Nach 19 Ligaspielen hat der Stürmer bereits neun Tore und drei Vorlagen für Athletico Paranaense auf dem Konto.

Bei Toren wie jenem am vergangenen Spieltag gegen Goias dürften die Barcelona-Anhänger es kaum erwarten, bis das Juwel im Januar in die spanische Metropole wechselt. Dort soll Roque auf lange Sicht in die Fußstapfen von Robert Lewandowski (35) treten.

Traumtor ins lange Eck

Es waren 39 Minuten in der ersten Halbzeit gespielt, als Roque einen Ball in der Nähe der linken Seitenlinie erhielt, diagonal in den Strafraum eindrang, sich den Ball mit dem rechten Fuß zurechtlegte und ihn unhaltbar ins lange Eck hämmerte. Der Treffer reichte zwar nicht zum Sieg, da Goias in der 81. Minute zum Ausgleich traf, sicherte Paranaense jedoch zumindest einen Auswärtspunkt.