Barça-Ass Pedri bewundert Jude Bellingham

Pedri schaffte unter Ex-Barça-Coach Ronald Koeman 2020/21 seinen Durchbruch in der ersten Mannschaft des FC Barcelona. Auf Anhieb stieg der vom Zweitligisten Las Palmas gekommene Mittelfeldakteur zum Stammspieler auf. Auch in der spanischen Nationalmannschaft wurde ihm schnell eine wichtige Rolle zuteil.

Golden Boy-Award: Pedri war besser als Bellingham

Der Lohn: Pedri wurde 2021 mit dem Golden Boy-Award der Sporttageszeitung Tuttosport als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet wurde. Jude Bellingham verwies er damals auf den zweiten Rang.

Nach Vorrunden-Aus in der Champions League: Pedri will angreifen

Während Bellingham mit Borussia Dortmund in der aktuellen Spielzeit im Achtelfinale am FC Chelsea scheiterte, war für den FC Barcelona bereits in der Gruppenphase Schluss. Pedri will in der neuen Saison mehr. Dabei setzt er auch auf eine bessere Chancenverwertung und mehr Spielglück.

"Ich denke, in den Auswärtsspielen gegen Inter und Bayern München hatten wir nicht das Glück, das man manchmal braucht. Bei den Bayern hatte ich selbst zwei Torchancen und habe sie nicht genutzt", zeigt sich der spanische Nationalspieler selbstkritisch. "Ich denke, wenn wir genauer gewesen wären, hätten wir die Gruppe überstehen können."

