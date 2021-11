FC Barcelona : Barça-Abgang im Januar? Philippe Coutinho will bleiben

Die Hoffnung beim FC Barcelona ist groß, dass Philippe Coutinho in der Länderspielpause bei der brasilianischen Nationalmannschaft bitter nötiges Selbstvertrauen tankt. In seiner Heimat fühlt er sich pudelwohl und genießt nach wie vor einen hervorragenden Ruf.

Das ist in Katalonien nicht so. Coutinho hinkt den Ansprüchen auch in seiner dritten vollständigen Saison weit hinterher. Man hatte daher nicht lange darauf warten müssen, bis sich um den 29-Jährigen mal wieder Wechselgerüchte ergeben. Und diese gab es in den letzten Wochen zuhauf. Offenbar ohne "Folgen".