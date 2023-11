Barça-Abgang rückt näher: Klub bringt sich bei Oriol Romeu in Stellung

Oriol Romeu könnte bald wieder für seinen Ex-Klub auflaufen. Wie die Sport berichtet, bringt sich der FC Girona bezüglich einer Rückkehr in Stellung. Dort verfolgt man mit Argusaugen, wie die Karriere des 32-Jährigen beim FC Barcelona verläuft.

Nur so viel dazu: nicht gut. Nicht mal eine Handvoll guter Auftritte sind bisher von Romeu ausgegangen, der in Barcelona teils heftig in der Kritik steht. Seine Aufgabe, den abgewanderten Sergio Busquets zu beerben, ist jedoch immens schwierig.

Oriol Romeu will bei Barça bleiben, aber...

Romeu sehnt sich danach, bei Barça erfolgreich zu sein – sonst hätte er den Sommerwechsel dorthin ja auch nicht vollzogen. Sollte das Angebot stimmen, dürften die finanziell schwer angeschlagenen Blaugrana ins Grübeln kommen.