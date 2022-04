Barça-Abhängigkeit von Pedri? Xavi widerspricht

Erst nach der Einwechslung von Pedri kam der FC Barcelona im Auswärtsspiel gegen UD Levante ins Rollen, und siegte in der letzten Minuten mit 3:2. Eine Abhängigkeit von seinem Toptalent sieht Xavi Hernandez allerdings nicht.

Beim Stand von 0:1 aus Sicht des FC Barcelona brachte Xavi Hernandez Pedri ins Spiel, eine Stunde war da schon gespielt. Nachdem der bis dato unsichtbare Pierre-Emerick Aubameyang mit der ersten Aktion nach Pedris Einwechslung zum 1:1-Ausgleich traf, war wenige Minuten später Pedri zur Stelle.

Das Ausnahmetalent bekam in der 63. Minute eine scharfe Hereingabe von Gavi präsentiert. Den Ball schlenzte Pedri gekonnt zum 2:1 ins Tor und drehte so die Partie. Es waren also mitunter die genialen Momente des 19-Jährigen, die Barça einen Last-Minute-Sieg bei UD Levante bescherte und beim 3:2 eine krasse Blamage ersparte.

Mehr zum Thema

"Nein, das würde ich nicht sagen", bestritt Xavi während der Pressekonferenz nach der Partie, dass Barça von Pedri abhängig ist. "Natürlich ist er ein außergewöhnlicher Spieler, das habe ich oft gesagt. Pedri ist ein Spieler, der uns begeistert und der den Unterschied ausmacht. Er hat wieder ein wichtiges Tor gemacht."