Barça-Abschied eine Option? Inaki Pena weckt Begehrlichkeiten

"Die Arbeit hat sich gelohnt und ich bin sehr zufrieden. Bei der Rolle des zweiten Torhüters fehlt es an Kontinuität, aber wir wissen, was wir zu tun haben", sagte Inaki Pena nach dem 2:1 des FC Barcelona gegen Porto in der Gruppenphase der Champions League.

Der 24-Jährige ist sich bewusst, dass er nach der Gesundung von Marc-Andre ter Stegen wieder ins zweite Glied rücken wird – und dabei womöglich wieder lange verharren muss. Pena blüht in seiner Vertreterrolle auf und hat während seiner Leihstation bei Galatasaray unter Beweis gestellt, dass er mehr als nur ein Schattenmann ist.

LaLiga-Klubs werben um Barça-Keeper Inaki Pena

Dem spanischen Portal todofichajes.com zufolge beschäftigen sich mehrere LaLiga-Vertreter mit einer Verpflichtung des Tormanns. Konkret werden Betis Sevilla und der FC Sevilla genannt. Pena, so heißt es, sollen bereits konkrete Angebote vorliegen.

Inaki Pena sitzt im Normalfall auf der Bank - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Pena hatte sich im Mai dieses Jahres noch mal zu Barça bekannt und seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro nimmt bei einem allfälligen Transfer keine Rolle ein.

Bereits seit über zehn Jahren streift sich Pena seine Torwarthandschuhe bei Barça über. Für das Profiteam kommt er seit seiner Beförderung aber erst auf sieben Einsätze.

