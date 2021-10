FC Barcelona : Barça & Andrea Pirlo: Absage mit Hintertürchen

Weil Ronald Koeman beim FC Barcelona schwer in Not geraten ist, wird seit geraumer Zeit über einen möglichen Nachfolger spekuliert. Gerüchte um den angeblich relevanten Andrea Pirlo weist dessen Agent nun zurück, aber mit Hintertürchen.

In den vergangenen Wochen wurde eine ellenlange Liste an Kandidaten erstellt, die für den Fall der Entlassung von Ronald Koeman als dessen Nachfolger infrage kämen. Einer der angeblichen Aspiranten auf den Posten beim FC Barcelona ist Andrea Pirlo.

Vor allem dann, wenn sich an der sportlichen Situation in Barcelona nichts ändert. In LaLiga belegen die Blaugrana lediglich den 9. Tabellenplatz. Die beiden Champions-League-Partien gingen jeweils krachend mit 0:3 verloren.