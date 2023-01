Barça an Portugal-Stürmer dran - Marcelo Brozovic ebenfalls im Visier

Der FC Barcelona und Memphis Depay gehen nach anderthalb Jahren getrennte Wege, der Niederländer heuert bei Atletico Madrid an. Barça-Trainer Xavi will Ersatz für Depay. Ein möglicher Nachfolger steht aktuell in England unter Vertrag.

Adama Traore war in der vergangenen Rückrunde von den Engländern an die Spanier verliehen, Francisco Trincão (23, aktuell an Sporting Lissabon verliehen) von Barça an die Wolves. Zu Guedes' Berater Jorge Mendes haben Präsident Joan Laporta und Co. zudem ein gutes Verhältnis.

Marcelo Brozovic ebenfalls im Barça-Visier

Xavi Hernandez will nach dem Karriereende von Gerard Pique und dem Abschied von Memphis Depay einen Winter-Neuzugang, allerdings muss es nicht zwangsläufig ein Flügelstürmer sein. MD zufolge steht auch Mittelfeldakteur Marcelo Brozovic auf dem Zettel der Katalanen.

Allerdings wäre die Verpflichtung des Kroaten ungleich schwerer zu bewerkstelligen, da sein Vertrag bei Inter Mailand noch bis 2026 datiert ist. Die Nerazzurri haben zudem kein Interesse, ihren Leistungsträger abzugeben. Spekuliert wird über einen Tausch gegen Franck Kessie. Der Ivorer hat das Interesse von Inter geweckt, will Barcelona aber nicht verlassen.

