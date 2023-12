Champions League: Barça ändert seinen Kader – hat sich Laporta eingemischt?

Laut dem katalanischen Sender Esports RAC1 war Präsident Joan Laporta für die kurzfristige Änderung des Kaders des FC Barcelona für das Spiel am heutigen Mittwoch gegen Antwerpen verantwortlich.

Xavi Hernandez hatte zunächst die Leistungsträger Robert Lewandowski, Ronald Araujo und Ilkay Gündogan nicht berufen, um ihnen die Reise nach Belgien zu ersparen, zumal die Katalanen bereits sicher für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert sind. Kurze Zeit später wurde die Kaderliste allerdings aktualisiert und die besagten Spieler waren doch vorzufinden.

Xavi begründet Kaderänderung

Auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels hatte Xavi erklärt, dass die Änderung hauptsächlich auf Modifizierungen in der Reiseplanung zurückzuführen sei: Die Mannschaft wird am Mittwoch in Antwerpen übernachten und am Donnerstag zurückkehren, sodass man der Meinung war, dass es gut sei, wenn die Gruppe zusammen ist.

Steckt Laporta dahinter?

Sollte der 43-Jährige einen der drei besagten Leistungsträger in der heutigen Begegnung einsetzen, würde das jedoch eher vermuten lassen, dass Laporta dem spanischen Übungsleiter nahegelegt hat, angesichts der aktuellen Formkrise auf die volle Kapelle zurückzugreifen, um die Gefahr eines weiteren Patzers zu minimieren.

Während Lewandowski, Araujo und Gündogan die Reise nach Belgien doch antreten, bleibt Frenkie de Jong (26) hingegen in Barcelona. Der Niederländer hat mit einer Erkältung zu kämpfen und wird die Partie verpassen.

