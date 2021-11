FC Barcelona : Barça-Angebot an Gavi – so soll die neue Zusammenarbeit aussehen

Der FC Barcelona ist überzeugt davon, dass Gavi eine schillernde Karriere bevorsteht. Diese soll er so weit es geht im Camp Nou verbringen. Entsprechend bahnt sich Gavis Vertragsverlängerung an.

Spaniens Nationalspieler Gavi gehört beim FC Barcelona zu den jungen Wilden, die in Zukunft das Heft des Handelns in die Hand nehmen sollen. Schon länger streben die Azulgrana daher eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertragspapiers an.

Laut dem Branchenkenner Fabrizio Romano hat Barça das Vertragsangebot inzwischen vollständig ausgearbeitet. In den nächsten Tagen soll darüber diskutiert werden. Der Vereinsvorstand sei überzeugt davon, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die neue Arbeitsvereinbarung abgeschlossen ist.