FC Barcelona Frenkie de Jong bricht nach United-Gerüchten sein Schweigen

Bei der Red Devils steht Erik ten Hag als neuer Verantwortlicher an der Seitenlinie. Bei Ajax Amsterdam hörte de Jong einst bereits auf das Kommando ten Hags, nun wünscht sich der Übungsleiter eine Wiedervereinigung. De Jong ist offenbar nicht überzeugt.

Um die Finanzen der Blaugrana steht es mehr als schlecht, der Schuldenberg beträgt über 1,3 Milliarden Euro. Ein Verkauf von Frenkie de Jong könnte dringend benötigte Millionen in die Kassen spülen. Manchester United soll bereit sein, eine hohe Ablöse zu zahlen. 85 Millionen Euro werden als Summe gehandelt. United will de Jong angeblich zum Topverdiener machen .

Barça-Präsident Joan Laporta und Trainer Xavi Hernandez drückten in den vergangenen Wochen gleich mehrfach ihre Wertschätzung für Frenkie de Jong aus, ließen allerdings auch durchblicken, dass man womöglich zum Verkauf des Niederländers gezwungen sein könnte.

"Barcelona ist der Verein meiner Träume"

"Ich bevorzuge ein Verbleib in Barcelona", stellt de Jong in einem Interview mit dem Sportnetzwerk ESPN klar. "Ich habe das schon einmal gesagt, Barcelona ist der Verein meiner Träume seitdem ich klein war." Über Spekulationen um einen Vereinswechsel wolle er sich nicht äußern: "Ich fühle mich gut in Barcelona. Es gibt keine Einigung und nichts Offizielles."