FC Barcelona : Barça-Ass Pedri: Ich war zu schlecht für Real Madrid

Spaniens Shootingstar Pedri spielte vor einigen Jahren auf Probe bei Real Madrid vor. Für einen Platz in der Nachwuchsschmiede des Rekordmeisters waren seine Leistungen aber nicht ausreichend.

"Ich habe eine Woche bei Real Madrid probegespielt und in der Kälte trainiert", erinnert sich Pedri bei France Football mit einem Schmunzeln an sein Probeengagement an der Concha Espina. "Am Ende meinten sie, ich sei nicht auf ihrem Niveau."