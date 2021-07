FC Barcelona : Barça, Atleti oder Real? Matthias Ginter in Spanien begehrt

In ihren typisch großen Versalien kündigt die Bild am Montagabend den Wechsel von Matthias Ginter an. Der Boulevardzeitung zufolge steht der 27-Jährige davor, Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer zu verlassen. Ginter stehe "vor dem Abflug" nach Spanien, heißt es.

Die Creme de la Creme der iberischen Halbinsel beschäftigt sich offenbar mit der Verpflichtung des Innenverteidigers. Meister Atletico Madrid, der FC Barcelona sowie Real Madrid reihen sich in der Warteschlange ein. In vergleichsweise situierten Verhältnissen befindet sich momentan lediglich Atletico.

Das spanische Spitzentrio habe sein Interesse bei Ginters Berater ebenso hinterlegt wie Gladbachs Ligakonkurrent Bayer Leverkusen. Der Werksklub werde allerdings nicht in ein Wettbieten einsteigen, zudem gehe Ginters Tendenz klar in Richtung spanischer LaLiga.