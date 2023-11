Barça-Auswärtskracher in San Sebastian: Pedri dabei - Frenkie de Jong nicht

Der FC Barcelona ist nach der 1:2-Pleite im Clasico am Samstagabend gegen Real Sociedad (21 Uhr) unter Zugzwang. Für das Duell im Baskenland kann der amtierende spanische Meister immerhin voraussichtlich wieder auf Mittelfeld-Stratege Pedri (20) zurückgreifen. Für Frenkie de Jong (26) kommt das Spiel derweil erneut zu früh.

Gute Nachrichten für den FC Barcelona: Nach seiner Oberschenkelverletzung vor mehr als zwei Monaten nahm Pedri in der laufenden Woche zum zweiten Mal in Folge an der kompletten Trainingseinheit mit der Mannschaft teil.

Laut der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo werden die Ärzte der Katalanen dem Mittelfeldspieler grünes Licht für einen Einsatz am Samstag gegen Real Sociedad geben, sofern keine Beschwerden mehr eintreten.

De Jong und Sergi Roberto fallen noch aus

Die Abwesenheit von Pedri hat dem FC Barcelona in den vergangenen Wochen durchaus spielerisch geschadet, wenngleich Fermin Lopez (20) seine Chancen eindrucksvoll genutzt hat. Auf Frenkie de Jong muss der amtierende spanischen Meister derweil weiterhin verzichten.

Der Niederländer trainiert nach seiner Knöchelverletzung nach wie vor nur individuell, wodurch ein Comeback an diesem Wochenende so gut wie ausgeschlossen ist. Auch für Sergi Roberto (31) kommt das Spiel am Samstag noch deutlich zu früh. Der Kapitän muss aktuell mit einer Muskelverletzung kürzertreten.