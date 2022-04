FC Barcelona : Barça baggert an Raphinha - Leeds-Coach Jesse Marsch will ihn nicht verlieren

"Jeder hier möchte den Fußball genießen, den er spielen kann, und wir möchten natürlich, dass er so lange wie möglich bleibt. Er ist ein fantastischer Spieler und ein sehr guter Mensch", lobte der ehemalige Leipzig-Trainer seinen Rechtsaußen.

Raphinha hat in der laufenden Saison starke neun Tore und drei Vorlagen in 28 Partien hingelegt. Zudem beeindruckt der Südamerikaner durch Dribblings und Tempo. Dass die Katalanen hinter Raphinha her sind, wundert Marsch nicht.

Mehr zum Thema