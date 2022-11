Barça bandelt mit heiß begehrtem Shootingstar an

Der FC Barcelona ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Dennoch ranken sich Unmengen an Wechselgerüchten um den einst so stolzen katalanischen Klub. Aufmerksamkeit erregt offenbar ein Senkrechtstarter der niederländischen Nationalmannschaft.

Cody Gakpo befindet sich offenbar im Transferdunstkreis des FC Barcelona. Darüber wird zumindest in spanischen Onlinemedien berichtet. Behauptungen dieser Art kommen nicht überraschend, immerhin zählt Gakpo schon seit geraumer Zeit zu den aufstrebenden Spielern des europäischen Fußballs.

Der erst 23 Jahre alte Angreifer von der PSV Eindhoven kommt in der laufenden Saison erneut auf herausragende 34 direkte Torbeteiligungen. Trotz seines jungen Alters ist Gakpo bereits absoluter Führungsspieler in Eindhoven, geleitet die Mannschaft sogar als Kapitän auf den Rasen.

Bei seinem Heimatklub hoffen sie aktuell darauf, dass er während der Weltmeisterschaft seinen Marktwert weiter in die Höhe treibt. Die Chancen darauf stehen nicht schlecht. Beim Auftakt gegen den Senegal (2:0) erzielte Gakpo das erste WM-Tor seiner noch jungen Karriere.

Barça ein Thema? Cody Gakpo kündigt nächsten Schritt an

Vor dem Startschuss in Katar kündigte Gakpo bereits an, dass er im kommenden Sommer den nächsten Schritt gehen wird: "Ich denke, am Ende dieser Saison werde ich bereit sein, den nächsten Schritt zu machen." Im Rahmen dessen sprach Gakpo von Interessenten wie Barça, Real Madrid, Manchester United oder den FC Liverpool.