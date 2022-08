Primera Division Barça bangt um Einnahmen für Antoine Griezmann – Atletico will nicht zahlen

Schließlich sind die von den Klubs definierten Ziele, welche die Kaufverpflichtung in Höhe von 40 Millionen Euro auslösen würde, leicht zu erreichen. Diese Summe wird fällig, sollte Griezmann für Atletico in dieser Saison 50 Prozent der Spiele bestreiten und dabei mindestens 45 Minuten auf dem Platz stehen.

Die von Barça für die Zukunft fest eingeplanten 40 Millionen Euro geraten allerdings ins Wanken. Wie die Mundo Deportivo berichtet, ist Atletico nicht bereit, den vereinbarten Preis zu zahlen. Die Rojiblancos sind angeblich gewillt, die Summe in späteren Gesprächen mit den Entscheidern in Barcelona zu drücken. Atletico plagen finanzielle Sorgen.

Griezmann stand bei Atleticos Meisterschaftsauftakt in Getafe (3:0) am vergangenen Montag nicht in der Startelf, wie von Trainer Diego Pablo Simeone angeordnet. Der Weltmeister wurde im Coliseum Alfonso Perez in der 61. Minute für Thomas Lemar eingewechselt und erreichte somit nicht die im Vertrag zwischen Barça und Atletico festgelegte Mindestanzahl von 45 Minuten.

Joao Felix und Alvaro Morata waren im ersten Saisonspiel in der Offensive die schillernden Akteure. In seinem rund halbstündigen Einsatz konnte Griezmann aber immerhin seine Torflaute durchbrechen und erzielte sein 160. LaLiga-Tor, so dass er in der historischen Rangliste nun auf Platz 18 geführt wird.