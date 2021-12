Roony Bardghji vom FC Kopenhagen : Barça, Bayern und Chelsea kämpfen um schwedisches Wunderkind (16)

Roony Bardghji hat sich in jungen Jahren bereits einen Namen gemacht. Der 16-Jährige debütierte jüngst in der ersten Mannschaft des FC Kopenhagen und ist bereits auf dem Einkaufszettel zahlreicher Top-Klubs gelandet.

Roony Bardghji traf am vergangenen Wochenende in seinem erst zweiten Spiel für Kopenhagens erste Mannschaft beim 3:1-Auswärtserfolg bei Aalborg BK zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Spätestens seitdem ist der Youngster in Fußball- Skandinavien in aller Munde. Der junge Schwede wird als kommender Superstar und Nationalspieler gehandelt. Nach Informationen des Journalisten Ekrem Konur sind bereits vier Groß-Klubs an dem Stürmer interessiert.