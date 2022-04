Saison für Pedri beendet? Barça gibt Diagnose bekannt

Der FC Barcelona muss wohl für den Rest der Saison auf Pedri verzichten. Das Toptalent ist am Donnerstag verletzt ausgewechselt worden.

Pedri konnte das Viertelfinalrückspiel in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt nicht zu Ende spielen und musste zur Halbzeit in den Katakomben bleiben. Der FC Barcelona schrieb im Anschluss an das Ausscheiden von "Oberschenkelproblemen", die genauer untersucht werden müssen.

Eine offizielle Diagnose steht zur Stunde noch aus, die Mundo Deportivo weiß aber offenbar mehr. Das katalanische Sportblatt geht von einer Sehnenverletzung im linken Knie aus und rechnet mit einer Ausfalldauer von sechs bis acht Wochen.