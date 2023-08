Verschiedene Positionen will Barça dringend noch bis Transferende neu besetzen. Ein Rechtsverteidiger soll noch kommen. Der lange gehandelte Ivan Fresneda ist kein Thema mehr.

Ursächlich dafür ist die bevorstehende Verpflichtung von Joao Cancelo, der zunächst für eine Saison ausgeliehen wird und im Anschluss per Kaufoption, die wohl bei etwa 30 Millionen Euro liegt, fest verpflichtet werden kann.

Der neu installierte Sportdirektor Deco hatte lange an der Option Fresneda festgehalten und im Hintergrund einige Bemühungen angestellt, sich nun aber endgültig von der Idee einer Zusammenarbeit mit dem 18-Jährigen verabschiedet.

Chelsea soll an Ivan Fresneda interessiert sein - Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Shutterstock.com

Barça nimmt Joao Cancelo unter Vertrag

Barça hat damit seinen seit Wochen gesuchten Rechtsverteidiger gefunden, Sergino Dest wurde am Montag mit Kaufoption an die PSV Eindhoven verliehen. Was nun aus dem heiß begehrten Fresneda wird, ist offen.

Angeblich ist nun der sich im Kaufrausch befindliche FC Chelsea der Favorit bei Fresneda, der Real Valladolid für die überschaubare Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro verlassen kann.