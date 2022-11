Barça behält Mikel Arteta als möglichen Xavi-Nachfolger im Blick

Vor einem Jahr hatte der FC Barcelona alles in die Waagschale geworfen, um Xavi Hernandez als Trainer zu bekommen. Die extreme Begeisterung hat aufgrund der sportlich wenig überzeugenden Auftritte allerdings stark nachgelassen. Barça sondiert schon den Markt, Mikel Arteta taucht auf dem Radar auf.

Nach dem erneuten Aus des FC Barcelona in der Gruppenphase der Champions League hat Xavi Hernandez erst mal öffentliche Rückendeckung von der Vereinsführung um Joan Laporta erfahren. Xavi ist momentan noch Barças Nummer 1, bei weiteren sportlichen Tiefschlägen ist das aber keinesfalls in Stein gemeißelt.

Nach Informationen der Sport zieht die hervorragende Arbeit von Mikel Arteta beim FC Arsenal die Blicke der Barça-Macher auf sich. Die Gunners waren jahrelang auf dem absteigenden Ast und stehen unter der Führung des Iberers inzwischen sogar an der Spitze der Premier League.

An die Gegebenheiten in der katalanischen Metropole müsste sich Arteta nicht extra gewöhnen. Der ehemalige Mittelfeldspieler ließ sich einst in der berühmten Akademie La Masia ausbilden, zum großen Durchbruch hat es dann aber nicht gereicht. Arteta absolvierte im Herrenbereich kein einziges Pflichtspiel für Barça.