Barça bekommt Clement Lenglet wohl los – Tottenham erwägt Angebot

Der FC Barcelona plant ohne Clement Lenglet, hat ihn deshalb bereits an Tottenham Hotspur verliehen. Nachdem es zuletzt hieß, die Spurs hätten kein Interesse an einer dauerhaften Übernahme, wird nun Gegenteiliges behauptet.

Der FC Barcelona hofft darauf, Clement Lenglet im Sommer endgültig von der Gehaltsliste streichen zu können. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf Tottenham Hotspur, an das der 27-Jährige bist zum Ende der laufenden Saison verliehen ist – allerdings ohne Kaufoption oder ähnliche Vereinbarungen.

Der Sport zufolge haben die Spurs den Wunsch geäußert, Lenglet über das Leihgeschäft hinaus halten zu wollen. Im Rahmen dessen wollen die Londoner Barça ein Angebot unterbreiten. In welcher Höhe dieses ausfallen wird, bleibt offen.

Lenglet hat in seinem Wirken für den Klub aus der Premier League grundsätzlich überzeugt, die meiste Zeit an der Seite von Cristian Romero gespielt und kommt in 21 Pflichtspielen auf fast 1.600 Einsatzminuten. Eine schwindelerregende Ablöse, wie sie von englischen Klubs sehr gerne bezahlt wird, können die Blaugrana in diesem Fall allerdings nicht erwarten.