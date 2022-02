FC Barcelona : Poker um Noussair Mazraoui: Barça und BVB bekommen hochdekorierte Konkurrenz

In der Grachtenstadt ist Mazraoui auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt und kommt in 25 Pflichtspielen auf fünf Tore und drei Vorlagen. Gemeinsam mit seinem Berater Mino Raiola wird Mazraoui in den kommenden Monaten über den nächsten Schritt in seiner Karriere beraten. Mit einer schnellen Entscheidung ist nicht zu rechnen.