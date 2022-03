FC Barcelona : Barça-Boss huldigt "großartigen" Joao Felix - bereits dreimal abgeblitzt!

In den letzten Monaten hat es immer häufiger Spekulationen darüber gegeben, dass Felix-Berater Jorge Mendes einen Abgang seines Klienten vorbereitet und ihn bei sämtlichen europäischen Topklubs, vor allem in der Premier League, anbietet. Der Mundo Deportivo zufolge rückt Atletico aber weiterhin nicht von dem Standpunkt ab, Felix im Sommer unter keinen Umständen zu verkaufen.

Portugals Toptalent hat nach seinem fast 130 Millionen Euro teuren Rekordwechsel etwas gebraucht, um sich in seiner neuen Umgebung zurechtzufinden. In den letzten Wochen überzeugt Felix jedoch mit starken Auftritten, allein in LaLiga zählt er vier Tore und drei Vorlagen in den vergangenen sieben Begegnungen.

Joao Felix: Barça bemühte sich dreimal vergeblich

Im Sommer vorigen Jahres unternahm Barça indes nicht zum ersten Mal einen vergeblichen Anlauf, Felix unter Vertrag zu nehmen. Das Portal Goal berichtet von insgesamt drei Anläufen, die nicht in einer Vertragsunterschrift mündeten.