Barça beobachtet verlorenen Sohn – Grätscht Milan dazwischen?

Juan Miranda (23) spielt zwar inzwischen seit zwei Jahren bei Betis Sevilla, der FC Barcelona besitzt allerdings weiterhin 50 Prozent der Rechte am ehemaligen La-Masia-Spieler. Sollte Miranda seinen Vertrag bei Betis nicht verlängern, würden den Katalanen die Rechte verlieren. Dieses Szenario will der amtierende spanische Meister vermeiden.

Beim FC Barcelona ist Juwel Alejandro Balde (19) zwar klar gesetzt, fraglich ist allerdings, wie es mit seinem Backup Marcos Alonso (32), dessen Vertrag zum Saisonende abläuft, weitergeht. Laut mehreren Medienberichten stand Juan Miranda bereits im vergangenen Sommer kurz vor einem Abgang von den Verdiblancos, trotz mehrerer interessierter Mannschaften kam jedoch keine Einigung zustande.

AC Mailand soll dran sein

Der Linksverteidiger soll allerdings bereits für den kommenden Sommer ein Angebot vom AC Mailand vorliegen haben. Sollte der Spanier das Vertragsangebot der Rossoneri akzeptierten, würde der FC Barcelona die Rechte am Spieler verlieren. Eine Verlängerung bei seinem aktuellen Klub Betis Sevilla gilt aber nach wie vor ebenfalls nicht als ausgeschlossen.

Miranda tut sich in der aktuellen Saison noch schwer

Nachdem sich Miranda in der Rückrunde der vergangenen Saison einen Stammplatz bei den Andalusiern erkämpft hatte, pendelt der 23-Jährige in der aktuellen Spielzeit noch zwischen Startelf und Bank. Bisher wurde der Linksverteidiger wettbewerbsübergreifend nur in vier von acht Pflichtspielen eingesetzt. QSollte das in den kommenden Wochen und Monaten so bleiben, dürften die Chancen einer Vertragsverlängerung bei Betis Sevilla eher schwinden.

Verwendete Quellen

sport.es