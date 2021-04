FC Barcelona : Barça beobachtet Jon Karrikaburu von Real Sociedad

Der Name Jon Karrikaburu dürfte nicht mal den größten Insidern des spanischen Fußballsports ein Begriff sein. Den Scouts des FC Barcelona aber schon.

Der in der Sichtungsabteilung der Blaugrana beschäfigte Jon Andoni Goikoetxea hat Karrikaburu der MUNDO DEPORTIVO zufolge vergangene Woche in einem Ligaspiel in Augenschein genommen.