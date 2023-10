Barça beobachtet Mittelfeld-Trio um Bayer-Juwel Florian Wirtz

Der FC Barcelona sieht kurz- oder langfristig offenbar Nachholbedarf im Mittelfeld. Die spanische Fachzeitschrift Mundo Deportivo berichtet, dass die Katalanen auf der Suche eines neuen Mittelfeld-Spielers vor allem ein Trio im Auge haben.

Einer der Kandidaten soll Florian Wirtz von Bayer Leverkusen sein. Der Youngster gilt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Mit 20 Jahren kommt Wirtz bereits auf zehn Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und liefert seit Jahren für die Werkself ab.

In 113 Spielen steuerte der Youngster 26 Tore und 34 Vorlagen bei, auch in der laufenden Saison steht Wirtz bei sieben Torbeteiligungen in zehn Spielen. Seit sich der gebürtige Pulheimer von seinem Kreuzbandriss erholt hat, ist er unumstrittener Stammspieler unter Xabi Alonso. Bei einem Vertrag bis 2027 und einem Marktwert von 85 Millionen Euro müsste Barça aber wohl tief in die Tasche greifen.