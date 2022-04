Barça beraumt Gipfel wegen Philippe Coutinho an

Der FC Barcelona hat für diese Woche den Berater von Philippe Coutinho einbestellt. In einem Gespräch soll beleuchtet werden, ob Leihklub Aston Villa die vereinbarte Kaufoption ziehen möchte oder grünes Licht für Verhandlungen mit anderen Klubs gegeben werden kann.

Laut einer Meldung des Daily Mirror spricht Coutinho-Berater Kia Joorabchian in dieser Woche in Barcelona vor. Bei der Zusammenkunft mit der Geschäftsführung soll die Zukunft des 29-Jährigen detailliert besprochen werden. Vor allem geht es darum, ob Aston Villa Bereitschaft signalisiert, die 40 Millionen Euro schwere Kaufoption zu ziehen.

Steven Gerrard hat in den vergangenen Wochen keine Gelegenheit ausgelassen, um sich positiv über den Leihaufenthalt von Philippe Coutinho bei Aston Villa zu äußern. Die Synergien passen schon mal, die Möglichkeit für eine Festverpflichtung bietet die mit dem FC Barcelona vereinbarte Kaufoption.

In Birmingham sollen inzwischen Zweifel aufkommen. Coutinho konnte nicht an seinen starken Start anknüpfen und ist seit vier Spielen, die Aston Villa allesamt verloren hat, ohne Torbeteiligung. Den vollen Umfang der Kaufoption will der Klub aus der Premier League wohl nicht leisten und stattdessen den Preis drücken.