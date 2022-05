Primera Division Barça bereitet Angebot für Alejandro Grimaldo vor

In der Gruppenphase der Champions League spielte Alejandro Grimaldo noch gegen den FC Barcelona. In einigen Wochen könnte er sich wieder die Spielkleidung seines Ex-Klubs überziehen.

Der FC Barcelona könnte konkrete Schritte einleiten, um den Transfer von Alejandro Grimaldo vorzubereiten. Nach Angaben des portugiesischen Journalisten Pedro Almeida sind die Blaugrana bereit, Benfica ein Angebot zwischen 20 und 25 Millionen Euro für den Linksverteidiger vorzulegen.

Grimaldo ist ein Kind der weltberühmten Nachwuchsakademie La Masia, in der er sich viele Jahre hat ausbilden lassen. Da ihm Barça keine Perspektive für das Profiteam bieten konnte, siedelte Grimaldo 2016 zu Benfica über. In dieser Saison kommt der 26-Jährige auf zehn Torbeteiligungen in der Liga Portugal.

Die Linksverteidiger-Position haben Trainer Xavi Hernandez und die Kaderplanung schon länger als Problemstelle identifiziert. Grimaldo ist jedoch bei weitem nicht der einzige Kandidat, der mit einem Wechsel ins Camp Nou verbunden wird. Aber immerhin einer, der sich dort bestens auskennt.