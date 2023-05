Barça bereitet unerwartetes Angebot für Vitor Roque vor

Barça bleibt an Vitor Roque dran - Foto: /

Der FC Barcelona ist wirtschaftlich schwer gezeichnet und auf dem Sommertransfermarkt nach aktuellem Stand nahezu handlungsunfähig. Eine Offerte für Vitor Roque soll dennoch in Vorbereitung sein.

Barça prüft im Werben um Vitor Roque gerade die Möglichkeiten, wie sich eine Offerte ausprägen könnte. Die Rede ist von einer fixen Summe in Höhe von 35 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen von zehn Millionen auf den geforderten Betrag ansteigen kann.

Der 18-Jährige nimmt in den Planungen also weiterhin eine wichtige Rolle ein, obwohl Barça zunächst Spieler verkaufen muss, um auf der Zugangsseite überhaupt etwas bewegen zu können. Oberste Priorität genießt derweil weiterhin die Rückkehr von Lionel Messi.

Xavi Hernandez will Vitor Roque bei Barça - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Die Blaugrana sind indes nicht der einzige Verein, der Interesse an der Übernahme von Vitor Roque signalisiert. Auch der FC Arsenal, der FC Chelsea, Newcastle United und Paris Saint-Germain befassen sich mit dem brasilianischen Überflieger, der im März sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gab.

CA Paranaense, an den Vitor Roque noch langfristig bis 2027 gebunden ist, besitzt 85 Prozent der Rechte an dem Youngster. Ausbildungsklub America FC gehören die restlichen 15 Prozent und Berater Andre Cury erhält zehn Prozent am Verkauf.

