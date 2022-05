Primera Division Barça beschäftigt sich wieder mit Inigo Martinez

Der FC Barcelona hat einmal mehr seine Fühler nach Inigo Martinez ausgestreckt. Die katalanische Tageszeitung ARA nennt den Innenverteidiger des Ligakonkurrenten Athletic Bilbao als eine der Alternativen für das Abwehrzentrum.

Seit mehreren Jahren verfolgt Barça Martinez intensiv. Als erster großer Fan galt der einstige Trainer Ernesto Valverde, der seinen Wunschverteidiger allerdings nicht bekam. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft 2023 aus, Bilbao ist aufgrund der Corona-Pandemie auf Einnahmen angewiesen.

Im Camp Nou stehen in diesem Sommer großflächige Veränderungen an, unter anderem in der Innenverteidigung. Neben Andreas Christensen (25) soll mindestens ein weiterer externer Neuzugang den Weg nach Barcelona finden.