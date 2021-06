FC Barcelona : Barça bessert bei Memphis Depay nach

Barça wolle den Transfer so schnell wie möglich über die Bühne bringen, heißt es. Der spanische Renommierklub will ein Fiasko wie bei Georginio Wijnaldum verhindern.

Seitdem Memphis Depay (27) vom Winter bis in das Frühjahr einige Vertragsofferten von Olympique Lyon ausschlug, war klar, dass der langjährige Kapitän den Ligue-1-Klub im darauffolgenden Sommer verlassen wird. Das Wohin ist allerdings noch nicht geklärt.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Ronald Koeman nach seiner durchwachsenen Debütsaison auch in der kommenden Spielrunde das Amt des Barça-Trainers bekleiden wird. Der ehemalige Bondscoach will Depay unbedingt in seinen Kader holen.

Barça setzt in der Kadergestaltung vor allem auf ablösefreie Kräfte. Bisher stehen Eric Garcia, Sergio Agüero und Emerson Royal als Neuzugänge fest. Depay soll demnächst folgen.