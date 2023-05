Barça bestätigt: Deco folgt auf Jordi Cruyff – rührende Abschiedsworte

Der FC Barcelona bestätigt die Ankunft von Deco, der zur neuen Saison auf den Posten von Jordi Cruyff rücken wird. Der wiederum richtet ein paar Worte an die Barça-Community.

Obwohl das 1:2 gegen Real Sociedad nicht den besten Rahmen für die Feierlichkeiten zum 27. Meistertitel im spanischen Fußball bot, feierte und ließ sich der FC Barcelona am Samstag feiern. Im Rahmen dessen wurde bekanntgegeben, dass Deco den scheidenden Jordi Cruyff beerben wird.

"Jordi verlässt uns leider, aber Deco wird da sein", sagte Vizepräsident Rafael Yuste bei DAZN, ohne nähere Details zu nennen. Die Blaugrana haben ihre sportliche Leitung für die nächsten Jahre also beisammen.

Deco wird zukünftig an der Seite von Mateu Alemany operieren, der sich nach seinem bereits offiziell bestätigten Abgang in diesem Sommer, für ihn wäre es zu Aston Villa gegangen, trotzdem für einen Verbleib in Barcelona entschied.