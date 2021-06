FC Barcelona : Barça bestätigt: Konrad de la Fuente kehrt Barça den Rücken

Der beim FC Barcelona geltende Sommerschlussverkauf ist weiterhin in vollem Gange. Diesmal geben die Blaugrana mit Konrad de la Fuente einen seiner jungen Wilden ab. Den Zuschlag erhält Olympique Marseille.

Frankreich statt Spanien: Konrad de la Fuente schließt sich mit sofortiger Wirkung Olympique Marseille an. Das gab der Tabellenfünfte der vergangenen Ligue-1-Saison offiziell auf seinen Kanälen bekannt.

Der abgebende FC Barcelona erhält im Gegenzug drei Millionen Euro Ablöse, de la Fuente bindet sich zunächst bis 2025 an den Europa-League-Teilnehmer. Der ambitionierte 19-Jährige war fester Bestandteil von Barças zweiter Mannschaft, die in der alten Spielzeit in den Playoffs zur 2. Liga scheiterte.

Bei den Profis setzte Ronald Koeman immerhin dreimal auf die Dienste von de la Fuente, der in der berühmten Nachwuchsakademie La Masia sämtliche Altersstufen durchlief. Für OM ist de la Fuente mit Blick auf die kommende Saison der erste Neuzugang.