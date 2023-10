Barça beunruhigt: Polen-Doktor mit besorgniserregender Aussage zu Robert Lewandowski

Der FC Barcelona muss vermutlich für längere Zeit ohne Robert Lewandowski auskommen. in Einsatz in dem für den 28. Oktober angesetzten Clasico gegen Real Madrid scheint nicht realistisch.

Barça: "Schwerwiegende" Verletzung bei Robert Lewandowski

"Die Verletzung hat sich als so schwerwiegend herausgestellt, dass Robert nicht am Training der Nationalmannschaft teilnehmen und auch nicht in den Spielen gegen die Färöer Inseln und Moldawien eingesetzt werden kann", äußert sich Polens Nationalmannschaftsarzt Jacek Jaroszewski bei TVP Sport.

Lewandowskis Bänder im Fußgelenk seien beim Springen beschädigt worden, Barça habe bereits einen entsprechenden Behandlungsplan angefertigt, drückt Jaroszewski nach. Für die Blaugrana ist der längerfristige Lewandowski-Ausfall eine absolute Katastrophe.