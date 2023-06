Barça bietet Eric Garcia zum Verkauf an – Preis durchgesickert

Der FC Barcelona verfolgt offenbar das Ziel, Eric Garcia zu einem anderen Klub zu transferieren. Laut Futbol Total werden die Blaugrana den 22-Jährigen aktiv bei anderen Vereinen anbieten und sich Angebote anhören.

Diese Entscheidung soll dem Spieler in Bälde mitgeteilt werden. Die Ablöseforderung soll bei etwa zehn Millionen Euro liegen. Alles Gewinn für Barça, das Garcia vor zwei Jahren ablösefrei von Manchester City ins Camp Nou zurückholte.

Eric Garcia kam ablösefrei von Manchester City

Der Innenverteidiger den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung in Barças berühmter La-Masia-Akademie. Als Teenager heuerte er in Manchester an. Von seiner Rückkehr erhofften sich die Verantwortlichen viel, in 68 Pflichtspielen war er aber weit davon entfernt, sich Stammspieler nennen zu dürfen.

Garcias Talent steht außer Frage, vielleicht ist er aber einfach zur falsche Zeit am falschen Ort. Die kolportierte Ablöseforderung macht ihn zum absoluten Schnäppchen, immerhin hat er bereits 19 Spiele für die spanische Nationalmannschaft absolviert und war Teil des WM-Kaders. Garcias Vertrag ist noch bis 2026 ausgelegt.

