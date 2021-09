FC Barcelona : Vertragspoker: Barça bietet Ousmane Dembele zwei Optionen

Beim FC Barcelona müssten die Verantwortlichen das Warten auf ihren Spieler Ousmane Dembele so langsam gewöhnt sein. Auf dem Platz fehlt der Franzose derzeit abermals wegen einer Verletzung. Am Verhandlungstisch lässt er sich allerdings ebenfalls viel Zeit. Sein Klub bietet ihm nun gleich zwei Optionen an.