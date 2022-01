FC Barcelona : Barça bietet Samuel Umtiti Premier-League-Klub an

Samuel Umtiti (28, Vertrag bis 2023) hat einem Winter-Abschied Medienberichten zufolge zugestimmt. Einen Abnehmer hofft der FC Barcelona in der Premier League ausfindig gemacht zu haben.

Samuel Umtiti gehört zu den Großverdienern beim FC Barcelona, spielt aber sportlich keine Rolle. Bereits im vergangenen Sommer versuchten die Katalanen, den Franzosen abzugeben, Umtiti lehnte jedoch alle Anfragen ab.

Laut der Sporttageszeitung Mundo Deportivo hat der 28-Jährige nun eingesehen, dass ein Verbleib keinen Sinn macht. Der Weltmeister von 2018 will Spielpraxis sammeln, auch weil am Jahresende die Weltmeisterschaft in Katar ansteht.