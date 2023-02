Nach Barça-Blamage: Xavi platzt der Kragen

Der FC Barcelona kassierte am Sonntag eine historische Niederlage in der Primera Division. Barça-Trainer Xavi Hernandez (43) entschuldigt sich bei den Fans für die dürftige Darbietung seiner Mannschaft.

Barça hat die Erfolgsspur auch in der Primera Division verlassen. Nach dem Aus in der Zwischenrunde der Europa League gegen Manchester United am vergangenen Donnerstag setzte es auch am Wochenende im Ligaalltag eine Niederlage.

Beim Tabellenvorletzten Almeria verloren die Katalanen 0:1. Eine historische Pleite. Es war der erste Sieg in der Vereinsgeschichte der Andalusier gegen den Rekord-Pokalsieger. Barça verlor nicht nur drei Punkte und ließ Real Madrid (Unentschieden gegen Atletico Madrid) auf sieben Zähler heranrücken.

Die spielerische Leistung ließ auch enorm zu wünschen übrig. Der Mannschaft von Xavi fiel nichts ein, von gepflegtem Passspiel nichts zu sehen. Es flogen reihenweise hohe Bälle aus dem Halbfeld in Richtung Robert Lewandowski und Aushilfsstürmer Ronald Araujo.