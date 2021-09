Manchester City : Barça bleibt an Ferran Torres dran – nächster Transferversuch wird vorbereitet

Ferran Torres war schon in diesem Sommer beim FC Barcelona Transferobjekt der Begierde. Mit ihrem Vorstoß wurden die Blaugrana allerdings von Manchester City zurückgewiesen. Einen neuen Anlauf soll es spätestens im Sommer 2022 geben.

Der FC Barcelona will in spätestens einem Jahr erneut versuchen, Ferran Torres ins Camp Nou zu holen. Die Sun berichtet von diesem Plan, der in der Vorstandsebene des spanischen Pokalsiegers rege diskutiert wird.

Barça hatte sich schon vor wenigen Wochen um Torres bemüht, strebte eine Ausleihe mit anschließender Kaufoption an. Manchester City ließ sich davon aber nicht überzeugen und lehnte die Bemühungen aus Barcelona mit einem müden Lächeln postwendend ab.