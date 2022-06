FC Barcelona Barça-Boss Laporta: Gavi-Deal vor Abschluss

Der FC Barcelona ist zuversichtlich, die geplante Vertragsverlängerung mit Supertalent Gavi in Kürze unter Dach und Fach zu bringen. Das erklärte Präsident Joan Laporta.

Am Donnerstag wurde in einer Mitgliederversammlung des FC Barcelona über den geplanten Teilverkauf von Merchandisingrechten und TV-Erlösen abgestimmt. Präsident Joan Laporta und Co. erhielten grünes Licht für den Verkauf.

Neben finanziellen Punkten standen auch Fragen nach dem aktuellen Kader auf der Tagesordnung. Unter anderem wurde nach der Situation von Gavi gefragt. Der Vertrag des spanischen Nationalspielers ist nur noch bis 2023 gültig.

Der Poker um eine Verlängerung zieht sich bereits seit Monaten hin. Laut Laporta neigen sich die Verhandlungen dem Ende entgegen. "Gavis neuer Vertrag wird bald unterschrieben", versprach der gelernte Anwalt den Mitgliedern. "Wir befinden uns in der finalen Phase der Vertragsgespräche."